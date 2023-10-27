برلماني عن ارتفاع الدولار في السوق الموازية: "محاولة خسيسة من التجار"



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح سيد:

قال النائب ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إنه لا يوجد مبرر لارتفاع سعر صرف الدولار بالسوق السوداء، ووصفها بأنها محاولة خسيسة من التجار.

وأضاف لمصراوي، أنه لا يوجد سبب يدفع إلى ارتفاع سعر الدولار سوى محاولة التجار لاستغلال الظروف الراهنة والأوضاع في المنطقة والأحداث في غزة.

وتوقع أن هؤلاء سيتلقون ضربة قريبة لايقاف جشعهم واستغلالهم بهذا الشكل المؤسف.

يذكر أن السوق الموازية تستغل التوترات الجيوسياسية المحيطة بالمنطقة، فضلاً عن شُح المعروض من العملة الأجنبية، يتصدران أسباب ارتفاع الدولار بالسوق السوداء في مصر خلال الأيام الماضية.

يأتي ذلك في الوقت الذي أعلن فيه البنك المركزي المصري إجراءات جديدة تيسيرًا على المواطنين عند استخدام بطاقاتهم الائتمانية لتغطية نفقاتهم خلال السفر للخارج.

وقرر البنك المركزي فتح حدود الاستخدام المقررة بالكامل للبطاقات الائتمانية لأي عميل دون الحاجة لتقديم أي مستندات بمجرد قيامه بالاتصال بخدمة العملاء بالبنك المصدر للبطاقة أو قيامه بزيارة أحد الفروع لهذا الغرض.

وأكد البنك المركزي، في بيان اليوم الخميس، أن العميل عليه الالتزام خلال فترة 90 يومًا من فتح تلك الحدود بالتقدم إلى البنك مصدر البطاقة بما يثبت أن استخدامه للبطاقة كان خلال سفره للخارج من خلال أختام المغادرة والوصول على جواز السفر الخاص به، أو بإرسال ما يثبت استمرار وجوده بالخارج إذا جاوز الفترة.