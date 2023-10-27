برلماني: ارتفاع سعر الدولار في السوق السوداء غير مبرر.. والتجار يستغلون الأوضاع في غزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح سيد:

قال النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إنه لا يوجد مبرر أن يحدث ارتفاع في سعر صرف الدولار بالسوق السوداء، ووصفها بأنها محاولة خسيسة من التجار.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" أنه لا يوجد سببًا يدفع إلى ارتفاع سعر الدولار سوى محاولة التجار لاستغلال الظروف الراهنة والأوضاع القلقة في المنطقة والأحداث في غزة.

وتوقع عمر أن هؤلاء سيتلقون ضربة قريبة لإيقاف جشعهم واستغلالهم بهذا الشكل المؤسف.

والسوق الموازية تستغل التوترات الجيوسياسية المحيطة بالمنطقة، فضلاً عن شُح المعروض من العملة الأجنبية، يتصدران أسباب ارتفاع الدولار بالسوق السوداء في مصر خلال الأيام الماضية.

ويأتي ذلك في الوقت الذي أعلن فيه البنك المركزي المصري إجراءات جديدة تيسيرًا على المواطنين عند استخدام بطاقاتهم الائتمانية لتغطية نفقاتهم خلال السفر للخارج.

وقرر البنك المركزي فتح حدود الاستخدام المقررة بالكامل للبطاقات الائتمانية لأي عميل دون الحاجة لتقديم أي مستندات بمجرد قيامه بالاتصال بخدمة العملاء بالبنك المصدر للبطاقة أو قيامه بزيارة أحد الفروع لهذا الغرض.

وأكد البنك المركزي، في بيان أن العميل عليه الالتزام خلال فترة 90 يومًا من فتح تلك الحدود بالتقدم إلى البنك مصدر البطاقة بما يثبت أن استخدامه للبطاقة كان خلال سفره للخارج من خلال أختام المغادرة والوصول على جواز السفر الخاص به، أو بإرسال ما يثبت استمرار وجوده بالخارج إذا جاوز الفترة.

‏وأضاف البيان "في حالة عدم التزام العميل بما تقدم سيقوم البنك المصدر للبطاقة بإبلاغ "I-Score" لوضعه في القائمة السلبية، كما سيتم حظره من الاستفادة من الخدمات المصرفية مستقبلا، وإبلاغ الجهات المعنية لاتخاذ اللازم".

واستطرد البنك المركزي "التعليمات الجديدة تأتي حرصا من البنك على تذليل أية صعوبات تواجه المواطنين، وتيسير استخدام بطاقاتهم الائتمانية لتغطية نفقاتهم خلال السفر للخارج".