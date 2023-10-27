جثة و11 مصابا في انقلاب ميكروباص بطريق أسيوط الغربي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

لقي شخص مصرعه وأصيب 11 آخرون في انقلاب سيارة ميكروباص بطريق مصر أسيوط الغربي فجر الجمعة.

تلقى مسؤول غرفة عمليات المرور إشارة من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث ووجود ضحايا بعد كارتة دهشور.

انتقلت الخدمات الأمنية والمرورية إلى محل البلاغ وتبين بالفحص أنه في أثناء سير سيارة ميكروباص بالطريق الغربي اختلت عجلة القيادة بيد السائق ما أدى إلى انقلابها اتجاه الفيوم.

أسفر الحادث عن حالة وفاة و11 مصابا نقلوا إلى مستشفى أكتوبر المركزي للعلاج مع تجنيب آثار الحادث نهر الطريق.