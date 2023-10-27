شكرا لقرائتكم خبر عن "سيناء المباركة.. المكان والمكانة".. موضوع خطبة الجمعة اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يؤدى أئمة المساجد خطبة الجمعة اليوم، بعنوان "سيناء المباركة" المكان والمكانة.. أرض الخير والنماء والتضحية"، وهو الموضوع الذى حددته وزارة الأوقاف، فى وقت سابق، مشددة على الأئمة ضرورة الالتزام بموضوع الخطبة نصًا أو مضمونًا على أقل تقدير وألا يزيد زمن الخطبة عن 15 دقائق، لتكون ما بين عشر دقائق وخمس عشرة دقيقة للخطبتين الأولى والثانية معا كحد أقصى، مع التأكيد على أن البلاغة الإيجاز، ولأن ينهي الخطيب خطبته والناس في شوق إلى المزيد خير من أن يطيل فيملوا، وفي الدروس والندوات والملتقيات الفكرية متسع كبير.

ووجه الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، رسالة إلى حكماء العالم ومؤسساته الدولية؛ مؤكدًا أن إغاثة المنكوبين أمر إنسانى عظيم لكن أعظم منه الإحساس بنكبتهم ووقف كل ما يزيد منها أو يؤذى إليها فلنعمل معا على وقف آلة الحرب والدمار وإحلال السلام العادل للجميع قبل فوات الأوان.

وكان قد قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، أنه يجب أن نسجل وباعتزاز للرئيس عبد الفتاح السيسى أنه أوقف بحزم وحكمة مخطط صفقة القرن بما يحافظ على أمننا القومى والعربى معًا.

وأعلن الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، فى وقت سابق، تجهيز 200 طن سلع غذائية و50 طنًا من اللحوم من الأوقاف المصرية فى إطار مساعدات الدولة المصرية لأهالى غزة.