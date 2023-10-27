شكرا لقرائتكم خبر عن إعلام فلسطيني: الاحتلال يطلق قنابل الفسفور بكثافة على غرب مدينة غ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نقلت قناة القاهرة الإخبارية، في خبر عاجل لها منذ قليل، عن إعلام فلسطيني تأكيده، أن الاحتلال يطلق قنابل الفسفور بكثافة على غرب مدينة غزة، موضحا أن مروحيات الاحتلال تطلق النار شرق مخيم البريج بغزة.

وفى وقت سابق أكدت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان لها أن عدد الشهداء من الأطفال الذين ارتقوا في العدوان على غزة قد وصل لـ 2913 طفلا من أصل 7028 شهيدا فلسطينيا، ما بين نساء وأطفال ورجال وشيوخ.

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة قد أكدت فى بيان لها اليوم الخميس، أن الإدارة الأمريكية تجردت من كافة المعايير والأخلاق الإنسانية والقيم الأساسية لحقوق الإنسان، مشيرة إلى أن واشنطن تتحدث بلسان المحتل الإسرائيلي المجرم وتشكك بكل وقاحة في صحة الأرقام المعلنة للشهداء في القطاع.

وقررت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة الخروج وإعلان أسماء الشهداء أمام العالم بأسره، ليعرف حقيقة حرب الإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني أمام بصر العالم وسمعه منذ السابع من أكتوبر الجارى.

وأوضحت أن أبوابها مفتوحة لجميع المؤسسات للاطلاع على منظومة العمل الصحى فى وزارة الصحة، مضيفة: ليعلم العالم أن خلف كل رقم قصة إنسان معلوم الاسم والهوية فأبناء شعبنا ليسوا نكرات يمكن تجاهلهم.