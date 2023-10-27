شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف مواعيد قطارات السكة الحديد فى الإسكندرية بالتوقيت الشتوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد في الاسكندرية مواعيد قطارات السكك الحديدية على جميع خطوط الهيئة بالوجهين القبلي والبحري مع تطبيق التوقيت الشتوي، حيث تعمل جميع مسارات القطارات فى نفس المسارات وبنفس التوقيت، من وإلى جميع المحافظات.

ويهتم قطاع كبير من الفئات المسافرين من محافظة الإسكندرية على خطوط المحافظات، لذا يستعرض ”الخليج 365” جدول مواعيد قطارات السكة الحديد المتجه من سكة حديد محطة مصر بالإسكندرية، وفقا لما أعلنته الهيئة القومية لسكك حديد مصر بمحافظة الإسكندرية، والتى تستلزم الحجز المسبق قبل استقلالها، وجاءت جدول مواعيد القطارات المتجهة من محافظة الإسكندرية كالتالى:

- القطار رقم 2 روسي من محطة مصر الإسكندرية مراكز القاهرة، موعد قيامه الساعة 2.25، ويكون موعد الوصول الساعة 6.35 صباحا.

- القطار رقم 1108 روسي مراكز القاهرة من محطة الإسكندرية، موعد قيامه الساعة 3.05، ويكون موعد الوصول الساعة 6.47 صباحا.

- القطار رقم 3012 ثالثة مكيف من محطة الإسكندرية إلى بورسعيد، موعد القيام الساعة 4، ويكون موعد الوصول الساعة 9.55 صباحا.

- القطار رقم 558 مكيف تحيا مصر من محطة الإسكندرية إلى بورسعيد، موعد القيام الساعة 4.10، ويكون موعد الوصول الساعة 11.10.

- القطار رقم 1904 مكيف مراكز القاهرة، موعد القيام من الإسكندرية الساعة 5، ويكون موعد الوصول الساعة 8.40.

- القطار رقم 8 روسي مراكز القاهرة، موعد القيام من الإسكندرية الساعة 5.10، ويكون موعد الوصول الساعة 9.15.

- القطار رقم 3008 روسي مكيف محافظات القاهرة لا يقف ببنها، موعد القيام من الإسكندرية الساعة 5.45، ويكون موعد الوصول الساعة 8.30.

- القطار رقم 902 مكيف مراكز القاهرة موعد القيام من الإسكندرية الساعة 6، ويكون موعد الوصول الساعة 9.25.

- القطار رقم 2022 التالجو مباشر القاهرة، موعد القيام من الإسكندرية الساعة.00 7، ويكون موعد الوصول الساعة 9.35.

- القطار رقم 158 روسي محافظات الاقصر موعد القيام من الإسكندرية، موعد قيامه من الإسكندرية الساعة 7.15، ويكون موعد الوصول الساعة 10.25.

- القطار رقم 906 مباشر القاهرة Vlp موعد القيام من الإسكندرية الساعة 7.30 ويكون موعد الوصول الساعة 10.05.

- القطار رقم 900 مكيف محافظات القاهرة، موعد القيام الساعة 8.15، ويكون موعد الوصول الساعة 11.20.

- القطار رقم 3024 روسي مكيف محافظات القاهرة، موعد القيام من الإسكندرية الساعة 10، ويكون موعد الوصول الساعة 12.40.

- القطار رقم 912 مكيف محافظات لا يقف دمنهور، موعد القيام من الإسكندرية الساعة 11، ويكون موعد الوصول 13.55.

- القطار رقم 164 روسي محافظات أسوان، موعد القيام من الإسكندرية الساعة 12.00، ويكون موعد الوصول الساعة 15.15.

- القطار رقم 914 مكيف مراكز القاهرة، موعد القيام من الإسكندرية الساعة 13، ويكون موعد الوصول الساعة 16.20.

- القطار رقم 2024 تالجو مباشر القاهرة، موعد القيام من الإسكندرية الساعة 14، ويكون موعد الوصول 16.30.

- القطار رقم 24 روسي مراكز القاهرة، موعد القيام من الإسكندرية الساعة 14.30، ويكون موعد الوصول الساعة 18.40.

- القطار رقم 916 VlP مباشر القاهرة، موعد القيام من الإسكندرية الساعة 15.00، ويكون موعد الوصول الساعة 17.30.

- القطار رقم 922 مكيف محافظات القاهرة، موعد القيام من الإسكندرية الساعة 15.30، ويكون موعد الوصول الساعة 18.50.

- القطار رقم 196 مكيف تحيا مصر الاسكندرية الفيوم، موعد القيام من الإسكندرية الساعة 15.40، ويكون موعد الوصول الساعة 19.35.

- القطار رقم 118 روسي مراكز منوف، موعد القيام من الإسكندرية الساعة 17.10، ويكون موعد الوصول الساعة 22.20.

- القطار رقم 88 مكيف محافظات أسوان، موعد القيام من الإسكندرية الساعة 17.50، ويكون موعد الوصول الساعة 21.25 القاهرة.

- القطار رقم 928 مكيف الإسكندرية القاهرة، موعد القيام من الإسكندرية الساعة 19.00، ويكون موعد الوصول الساعة 21.50.

- القطار رقم 1008 روسي الإسكندرية أسوان، موعد القيام من الإسكندرية الساعة 19.35، ويكون موعد الوصول الساعة 23.15 القاهرة.

- القطار رقم 2008 VlP مباشر القاهرة، موعد القيام من الإسكندرية الساعة 20.00، ويكون موعد الوصول الساعة 23.00 القاهرة.

- القطار رقم 930 مكيف محافظات القاهرة، موعد القيام من الإسكندرية الساعة 20.10، ويكون موعد الوصول الساعة 23.25.

- القطار رقم 3006 مكيف روسي الإسكندرية القاهرة اسوان، موعد القيام من الإسكندرية الساعة 21.45 موعد الوصول الساعة 00.50.

- القطار رقم 934 Vlp الإسكندرية القاهرة الاقصر، موعد القيام من الإسكندرية الساعة 22.15، ويكون موعد الوصول الساعة 1.15 القاهرة.

- القطار رقم 36 روسي مراكز طنطا موعد القيام من الإسكندرية الساعة 22.25، ويكون موعد الوصول الساعة 00.45.

- القطار رقم 3020 ثالثة مكيفة محافظات المنصورة موعد القيام من الإسكندرية الساعة 23.00، ويكون موعد الوصول الساعة 00.35 طنطا.