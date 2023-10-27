شكرا لقرائتكم خبر عن مصادر مطلعة: لا وفيات فى حادث طابا.. وإصابات طفيفة تلحق بـ6 مواطنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفادت مصادر مطلعة، منذ قليل، أنه لا وفيات فى حادث طابا، وأن هناك إصابات طفيفة تلحق بـ6 مواطنين.

وأوضحت المصادر أن المبنى المتضرر هو مبنى إسعاف مدينة طابا، وسكن الإدارة لمستشفى طابا.

يشار إلى أن نقلت قناة إكسترا نيوز عن مصادر مطلعة إنه فى إطار التصعيد الجارى فى غزة سقط صاروخ فى طابا، مؤكدة أن الواقعة تخضع للتحقيق الجاد، للكشف عن ملابسات ما جرى.