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جداول امتحان شهر أكتوبر لجميع الصفوف فى الجيزة.. تنطلق الأحد المقبل

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القاهرة - سامية سيد - تنطلق امتحانات شهر أكتوبر لجميع المراحل "ابتدائى – إعدادى – ثانوى" بمدارس محافظة الجيزة خلال الفترة من يوم الأحد 29 أكتوبر حتى يوم الخميس 2 نوفمبر 2023.

 

 

أولا: جدول امتحانات طلاب الصفوف (الرابع والخامس والسادس الابتدائي):

-الأحد 29 أكتوبر 2023: امتحان مادتي اللغة العربية والتربية الدينية.

-الإثنين 30 أكتوبر 2023: امتحان مادتي العلوم والمهارات المهنية.

-الثلاثاء 31 أكتوبر 2023: امتحان مادتي الدراسات الاجتماعية واللغة الإنجليزية.

-الأربعاء 1 نوفمبر 2023: امتحان مادتي الرياضيات وICT.

 

ثانيا: جدول امتحانات طلاب الصفين الأول والثاني الإعدادي

-الأحد 29 أكتوبر 2023: امتحان مادتي اللغة العربية والتربية الدينية.

-الإثنين 30 أكتوبر 2023: امتحان مادتي اللغة الإنجليزية والحاسب الآلي.

-الثلاثاء 31 أكتوبر 2023: امتحان مادتي العلوم والتربية الفنية.

-الأربعاء 1 نوفمبر 2023: امتحان مادتي الجبر والهندسة.

-الخميس 2 نوفمبر امتحان مادتي الدراسات والتربية .

 

ثالثا: جدول امتحانات طلاب الصف الأول الثانوي

-الأحد 29 أكتوبر 2023: امتحان مادتي اللغة العربية والكيمياء.

-الإثنين 30 أكتوبر 2023: امتحان مادتي اللغة الأجنبية الأولى والفلسفة.

-الثلاثاء 31 أكتوبر 2023: امتحان مادتي الفيزياء واللغة الأجنبية الثانية.

-الأربعاء 1 نوفمبر 2023: امتحان مادتي الأحياء والتاريخ.

-الخميس 2 نوفمبر 2023: امتحان مادتي الرياضيات والجغرافيا.

 

رابعا: جدول امتحانات طلاب الصف الثاني الثانوي

-الأحد 29 أكتوبر 2023: امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى لطلاب الشعبة العلمية والأدبية.

-الإثنين 30 أكتوبر 2023: امتحان مادتي اللغة العربية والأحياء لطلاب الشعبة العلمية، وامتحان مادتي اللغة العربية والفلسفة والمنطق لطلاب الشعبة الأدبية.

-الثلاثاء 31 أكتوبر 2023: امتحان مادتي الجبر وحساب المثلثات والفيزياء لطلاب الشعبة العلمية، وامتحان مادتي الجبر وحساب المثلثات والتاريخ لطلاب الشعبة الأدبية.

-الأربعاء 1 نوفمبر 2023: امتحان مادتي اللغة الأجنبية الثانية والتطبيقات الرياضية لطلاب الشعبة العلمية، وامتحان مادتي اللغة الأجنبية الثانية والجغرافيا لطلاب الشعبة الأدبية.

-الخميس 2 نوفمبر 2023: امتحان مادة الكيمياء لطلاب الشعبة العلمية، وامتحان مادة علم النفس والاجتماع لطلاب الشعبة الأدبية.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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