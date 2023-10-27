شكرا لقرائتكم خبر عن جداول امتحان شهر أكتوبر لجميع الصفوف فى الجيزة.. تنطلق الأحد المقبل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تنطلق امتحانات شهر أكتوبر لجميع المراحل "ابتدائى – إعدادى – ثانوى" بمدارس محافظة الجيزة خلال الفترة من يوم الأحد 29 أكتوبر حتى يوم الخميس 2 نوفمبر 2023.
أولا: جدول امتحانات طلاب الصفوف (الرابع والخامس والسادس الابتدائي):
-الأحد 29 أكتوبر 2023: امتحان مادتي اللغة العربية والتربية الدينية.
-الإثنين 30 أكتوبر 2023: امتحان مادتي العلوم والمهارات المهنية.
-الثلاثاء 31 أكتوبر 2023: امتحان مادتي الدراسات الاجتماعية واللغة الإنجليزية.
-الأربعاء 1 نوفمبر 2023: امتحان مادتي الرياضيات وICT.
ثانيا: جدول امتحانات طلاب الصفين الأول والثاني الإعدادي
-الأحد 29 أكتوبر 2023: امتحان مادتي اللغة العربية والتربية الدينية.
-الإثنين 30 أكتوبر 2023: امتحان مادتي اللغة الإنجليزية والحاسب الآلي.
-الثلاثاء 31 أكتوبر 2023: امتحان مادتي العلوم والتربية الفنية.
-الأربعاء 1 نوفمبر 2023: امتحان مادتي الجبر والهندسة.
-الخميس 2 نوفمبر امتحان مادتي الدراسات والتربية الرياضية.
ثالثا: جدول امتحانات طلاب الصف الأول الثانوي
-الأحد 29 أكتوبر 2023: امتحان مادتي اللغة العربية والكيمياء.
-الإثنين 30 أكتوبر 2023: امتحان مادتي اللغة الأجنبية الأولى والفلسفة.
-الثلاثاء 31 أكتوبر 2023: امتحان مادتي الفيزياء واللغة الأجنبية الثانية.
-الأربعاء 1 نوفمبر 2023: امتحان مادتي الأحياء والتاريخ.
-الخميس 2 نوفمبر 2023: امتحان مادتي الرياضيات والجغرافيا.
رابعا: جدول امتحانات طلاب الصف الثاني الثانوي
-الأحد 29 أكتوبر 2023: امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى لطلاب الشعبة العلمية والأدبية.
-الإثنين 30 أكتوبر 2023: امتحان مادتي اللغة العربية والأحياء لطلاب الشعبة العلمية، وامتحان مادتي اللغة العربية والفلسفة والمنطق لطلاب الشعبة الأدبية.
-الثلاثاء 31 أكتوبر 2023: امتحان مادتي الجبر وحساب المثلثات والفيزياء لطلاب الشعبة العلمية، وامتحان مادتي الجبر وحساب المثلثات والتاريخ لطلاب الشعبة الأدبية.
-الأربعاء 1 نوفمبر 2023: امتحان مادتي اللغة الأجنبية الثانية والتطبيقات الرياضية لطلاب الشعبة العلمية، وامتحان مادتي اللغة الأجنبية الثانية والجغرافيا لطلاب الشعبة الأدبية.
-الخميس 2 نوفمبر 2023: امتحان مادة الكيمياء لطلاب الشعبة العلمية، وامتحان مادة علم النفس والاجتماع لطلاب الشعبة الأدبية.
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