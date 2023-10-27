القاهرة - سامية سيد - تنطلق امتحانات شهر أكتوبر لجميع المراحل "ابتدائى – إعدادى – ثانوى" بمدارس محافظة الجيزة خلال الفترة من يوم الأحد 29 أكتوبر حتى يوم الخميس 2 نوفمبر 2023.

شكرا لقرائتكم خبر عن جداول امتحان شهر أكتوبر لجميع الصفوف فى الجيزة.. تنطلق الأحد المقبل والان مع تفاصيل الخبر

محمد يوسف

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