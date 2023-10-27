شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد تقدم أعمال تنفيذ مونوريل 6 أكتوبر.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يمتد مونوريل غرب النيل من محطة أكتوبر الجديدة بمدينة السادس من أكتوبر وحتى محطة وادي النيل بالجيزة ويشتمل على 13 محطة، ونشرت وزارة النقل صور توضح نسب تنفيذ المشروع، ومسار الخط، الذى يسير بمحاذاة محور 26 يوليو.

ويمثل مشروع المونوريل الذي يتم تنفيذه لأول مرة في مصر نقلة حضارية كبيرة في وسائل النقل الجماعي، حيث يتم تنفيذه بالأماكن التي يصعب فيها تنفيذ خطوط المترو ووسائل النقل السككي الاخرى حيث يتميز المونوريل بامكانية تنفيذه في الاماكن التي يصعب فيها تنفيذ خطوط النقل السككي الاخرى على مسار علوي مع امكانية تنفيذه بالجزيرة الوسطى بالشوارع الضيقة والمزدحمة والتي لها انحناءات افقية كبيرة، بحيث لا تشغل حيز كبير بالشوارع مما لا يؤثر علي حركة المرور بهذه الشوارع ويتميز بطاقة نقل كبيرة بالاضافة الى انعدام الانبعاثات الكربونية بمايخفض معدلات التلوث البيئي كما انه وسيلة نقل آمنة وسريعة ولا يصدر أي ضوضاء أثناء التشغيل.

ويمتد من منطقة المهندسين حتى أكتوبر الجديدة ليمر بعدة مناطق منها، شارع جامعة الدول العربية، والطريق الدائرى – والمريوطية – والمنصورية- وطريق القاهرة/ الإسكندرية الصحراوى- ومدخل مدينة الشيخ زايد – وميدان جهينة- ومنطقة الحصرى المنطقة الصناعية – وأكتوبر الجديدة، ويتقابل مع القطار الكهربائى السريع عند نقابة المهندسين، كما يتقاطع مع قطار السكة الحديد فى محطة قطارات الصعيد بالجيزة بمنطقة بشتيل، ومع الخط الثالث للمترو فى محطة وادى النيل.

ويتم تنفيذ مشروع مونوريل 6 أكتوبر بواسطة تحالف ثلاثي بين شركات بومبارديه العالمية للنقل وأوراسكوم للإنشاءات والمقاولون العرب، تحت إشراف الهيئة القومية للأنفاق، و مدة التنفيذ مونوريل 6 أكتوبر 42 شهرا إعتباراً من 1/1/2020، والقيمة الإجمالية للمشروع : 4.5 مليار دولار (4.1 مليار يورو).