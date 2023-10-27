مضاعفات خطيرة.. نجل الدكتور هاني الناظر يكشف تطورات الحالة الصحية لوالده

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد عبدالمنعم:

كشف محمد الناظر، ابن الدكتور هاني الناظر، آخر تطورات الحالة الصحية لوالده؛ موضحًا أن العلاج بالكيماوي سبب له بعض المضاعفات الشديدة، وخلال الفترة المقبلة سيجري تحاليل لمعرفة مدى تطور الحالة.

وقال في فيديو نشره على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، إن الفترة الماضية بدأنا في العلاج الكيماوي، نوع السرطان المصاب به، محتاج نوع عنيف من الكيماوي، والعلاج هياخد كام شهر ومدته 5 أيام وبيتكرر كل 21 يومًا.

وأضاف: العلاج جزء بيدخل في الدورة الدموية وجزء تاني عن طريق الحقن في العمود الفقري حتى يصل للجهاز العصبي.

وأوضح: حاليا بسبب القرص ده حالته الصحية سيئة ويشعر بالضعف والهزل، الكرات الدموية بتاعته قلت بشكل كبير، وبدأ في أخذ الأدوية المناعية..

وأردف: "حالته الصحية هتبتدي تبان خلال الفترة القادمة بشكل أوضح والمفروض خلال الأسبوع الجاي يعمل تحاليل وأشاعات علشان نعرف هل هناك تحسن في الحالة أم كما هي.