لم تشهده من قبل.. عضو "الغرف السياحية": مصر على موعد مع موسم شتوي مُبشر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

قال الدكتور حسام هزاع، الخبير السياحي وعضو الاتحاد العام المصري للغرف السياحية، إن حملات الترويج للسياحة المصرية خلال الفترة السابقة نجحت في جذب أعداد كبيرة من السائحين، مضيفًا أن مصر على موعد مع موسم سياحي شتوي مُبشر لم تشهده من قبل.

وأضاف "هزاع"، خلال لقاء على قناة "مي سات"، أن علاقات مصر السياسية بكل دول العالم مميزة ولا يوجد مشكلات مع أي دولة، والبورصات الدولية التي تذهب مصر إليها مُتمثلة في وزارة السياحة والهيئة العامة للتنشيط السياحي ومصر للطيران والمستثمرين أدي لجذب أعداد كبيرة من السائحين.

وأكد أنه بمجرد هدوء الأزمة الحالية التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط بين فلسطين والاحتلال، من الممكن أن تستقبل مصر أعداد فوق مستوى طاقتها الاستيعابية.

وأوضح أن الدولة تحاول توفير الإمكانات بالوقت الحالي، ووضع خطط بشكل مؤمن يمنع وجود السوق الموازية التي تتهرب من الضرائب ولا تدفعها، وتعمل على زيادة طاقة الغرف الفندقية.

وأشار إلى أن السياحة هي أحد المصادر الأساسية لجذب العملة الأجنبية ودوران رأس المال بشكل سريع، بخلاف متوسط إنفاق السائح داخل البلد.

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