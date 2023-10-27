حادث طابا.. الصاورخ استهدف مبنى الإسعاف وسكن المستشفى.. والإصابات طفيفية ولا وفيات

محمد اسماعيل - القاهرة - قالت مصادر مطلعة لقناة القاهرة الإخبارية، أن الصاروخ المجهول الذي سقط في مدينة طابا ألحق أضرار بمبنى الإسعاف والسكن الإداري المُخصص لمستشفى طابا.

وأسفر الحادث عن إصابة 6 مواطنين بإصابات طفيفية دون حدوث وفيات.