حادث طابا.. الصاورخ استهدف مبنى الإسعاف وسكن المستشفى.. والإصابات طفيفية ولا وفيات

محمد اسماعيل - القاهرة - قالت مصادر مطلعة لقناة القاهرة الإخبارية، أن الصاروخ المجهول الذي سقط في مدينة طابا ألحق أضرار بمبنى الإسعاف والسكن الإداري المُخصص لمستشفى طابا.
وأسفر الحادث عن إصابة 6 مواطنين بإصابات طفيفية دون حدوث وفيات.
محمد اسماعيل - القاهرة - قالت مصادر مطلعة لقناة القاهرة الإخبارية، أن الصاروخ المجهول الذي سقط في مدينة طابا ألحق أضرار بمبنى الإسعاف والسكن الإداري المُخصص لمستشفى طابا.
وأسفر الحادث عن إصابة 6 مواطنين بإصابات طفيفية دون حدوث وفيات.
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