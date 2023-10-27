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حادث طابا.. الصاورخ استهدف مبنى الإسعاف وسكن المستشفى.. والإصابات طفيفية ولا وفيات

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محمد اسماعيل - القاهرة - قالت مصادر مطلعة لقناة القاهرة الإخبارية، أن الصاروخ المجهول الذي سقط في مدينة طابا ألحق أضرار بمبنى الإسعاف والسكن الإداري المُخصص لمستشفى طابا.

وأسفر الحادث عن إصابة 6 مواطنين بإصابات طفيفية دون حدوث وفيات.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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