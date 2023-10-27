برلماني: القمة المصرية الفرنسية تستهدف وقف حمام الدم في قطاع غزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

أشاد السيد شمس الدين عضو مجلس النواب، بجميع القضايا التي تناولتها القمة المصرية الفرنسية بين الرئيسين عبد الفتاح السيسى ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، بشأن القضية الفلسطينية، مؤكدًا أن تطابق وجهتي نظر القاهرة وباريس حول القضية الفلسطينية يحتم على المجتمع الدولي سرعة التحرك للوقف الفورى للاعتداءات الإسرائيلية الوحشية ضد الفلسطينيين فى قطاع غزة.

وطالب "شمس الدين" المجتمع الدولي أن يعطي أكبر اهتمام للرسالة الواضحة والحاسمة من الرئيس السيسي التى أكد فيها الرفض القاطع من مصر وشعبها لتصفية القضية الفلسطينية دون حل عادل وقائم على قرارات الشرعية الدولية وفى مقدمتها إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لجميع الأراضى الفلسطينية المحتلة.

وأكد أن القمة المصرية الفرنسية تؤكد سعي مصر لحشد الرأى العام العالمي لوقف حمام الدم فى قطاع غزة بعد انتهاك سلطات الاحتلال الاسرائيلى لجميع قواعد القانون الدولي.

ووجه النائب السيد شمس الدين تحية للرئيس السيسى على النجاحات الكبيرة التى حققها لصالح القضية الفلسطينية ووضعها فى بؤرة اهتمامات العالم، مشيرًا إلى أن الرئيس السيسي بذل جهدًا كبيرًا لكي يصل الصوت الفلسطيني إلى العالم وهو ما انعكس وتبلور في صورة زيارات متكررة ومباحثات مستمرة من قبل زعماء العالم الذين أصبحوا على يقين أن مصر تسعى إلى إرساء السلام في المنطقة.

كما أشاد بما جاء فى كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسى أثناء تفقد اصطفاف الفرقة الرابعة المدرعة فى الجيش الثالث الميدانى بالسويس والت تضمنت العديد من الرسائل أبرزها دور القوات المسلحة الباسلة فى حماية وحفظ الأمن والسلام والسيادة المصرية.

وأشار إلى الأهمية الكبيرة لرسالة الرئيس السيسى التى أكد خلالها أن التعامل بصبر وحكمة ورشد فى الأمور من أبرز السمات التي تتمتع بها القوات المسلحة المصرية وأن التاريخ خير شاهد على ذلك فعلى مر التاريخ لم تكن القوات المسلحة الباسلة معتدية ولكنها رشيدة تتعامل بصبر وحكمة ورشد مع الأمور جميعها.

واعتبر أن مكانة وقوة الجيش المصري وتصنيفه المرموق سواء الإقليمى أو العالمى، بمثابة دليل قاطع على قدرة قواتنا المسلحة الباسلة فى حماية مصر من أى مخاطر تواجهها.

وأكد أن هذا التصنيف لم يأت من فراغ ولكن القيادة السياسية تعمل طوال الوقت على تحديث الجيش المصرى بأعلى وأحدث الإمكانيات وموجهاً التحية والتقدير لصقور وأبطال الجيش المصرى العظيم مصنع الرجال ودرع وسيف مصر للحفاظ على أمنها واستقرارها وحماية جميع حدودها.