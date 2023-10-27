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كل الخيارات مطروحة ونحتفظ بحق الرد.. مصدر سيادي لـ"القاهرةالإخبارية" عن إطلاق صاروخ في طابا

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محمد اسماعيل - القاهرة - قال مصدر سيادي لقناة القاهرة الإخبارية، إن جهات التحقيق تُمارس عملها حاليا في موقع الحادث، وبمجرد تحديد جهة إطلاق الصاروخ فإن كل الخيارات ستكون متاحة للتعامل معها. مؤكد أن مصر تحتفظ لنفسها بحق الرد في التوقيت المناسب.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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