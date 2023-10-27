وكيل "القوى العاملة" بمجلس النواب: قوة جيشنا تصون وتحمي ولا تعتدي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

وصفت النائبة سولاف درويش، وكيلة لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي التي ألقاها في أثناء تفقده اصطفاف الفرقة الرابعة المدرعة في الجيش الثالث الميداني بالسويس، بأنها تاريخية.

وأكدت أن الكلمة تضمنت العديد من الرسائل أبرزها قوة الجيش المصرى وقدرته وأنه من أقوى الجيوش على مستوى العالم ولكن هذه القوى يتم استخدامها برشد وحكمة والعقيدة الراسخة لدى القوات المسلحة الباسلة فى الحفاظ على أمن وسلامة البلاد والحفاظ على السيادة المصرية.

وقالت: قوة جيشنا قوة تصون وتحمى ولا تعتدى والجيش المصري الباسل كان ولا يزال وسيظل هو درع الوطن الذي قدم ولا يزال العديد من التضحيات من أجل الدفاع عن السيادة المصرية برشد وحكمة وأن جميع المصريين وبمختلف انتماءاتهم واتجاهاتهم السياسية والشعبية والحزبية يفخرون ويفاخرون بابطال وبواسل وصقور قواتنا المسلحة أمام العالم كله.

وأكدت أن كلمة الرئيس السيسى بعثت برسالة طمأنة للشعب المصرى العظيم حول الحكمة والرشد التى تتمتع بها القوات المسلحة، مثمنة توجيه الرئيس كل التحية وكل التقدير وكل الاعتزاز بالدور الذي تقوم به القوات المسلحة في وقت الحرب ووقت السلم.

وأوضحت أن الواقع والتاريخ يؤكدان أن القوات المسلحة تمتلك سجلاً مشرفاً يتضمن بحروف من نور أروع وأشرف وأنبل الدروس على مر التاريخ فى الحفاظ على تراب الوطن وحماية حقوق الشعب المصري وحماية حدود الوطن ومقدساته خاصة أن رجال وأبطال القوات المسلحة قدموا نموذجاً فريداً ومتميزاً في التضحية والفداء لمصر وشعبها.

وأكدت أن هناك علاقة خاصة وأبدية وتاريخية بين الشعب وقواته المسلحة وهذا هو سر بقاء الدولة المصرية وقدرتها على مواجهة جميع التحديات والمخاطر الداخلية والخارجية التى تواجهها موجهة تحية قلبية للرئيس السيسى على اهتمامه الكبير بتحديث وتطوير الاداء داخل المؤسسة العسكرية مصنع الرجال والأبطال.