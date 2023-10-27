شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة البيئة: 5 مليارات جنيه دعما للمحافظات فى منظومة المخلفات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة ، أن هناك تحديات كثيرة فى بناء منظومة المخلفات، تضم الممارسات الخاطئة فى التعامل مع المخلفات، وعدم وجود قطاع رسمى لجامعى القمامة، إضافة إلى ضعف البنية التحتية، و عدم وجود قانون يشجع على إعادة التدوير، مما جعل الدولة المصرية تتوجه لوضع الاستراتيجية المتكاملة للمخلفات الصلبة البلدية كخطوة أولى مهمة، كما أقدمت الدولة على سن قانون خاص بالإدارة المتكاملة للمخلفات بكافة أنواعها.

واوضحت وزيرة البيئة فى تصريحات خاصة أنه يتم دعم منظومة المخلفات فى محافظة القاهرة وحدها بما يقرب من مليار ونصف سنويًا، إضافة لحوالى 4 مليار جنيه فى عدة محافظات. بالاضافة الي انفاق علي ما يقرب من ٧ مليار جنية لتنفيذ البنية التحتية.

وأشارت فؤاد انه تم العمل على بناء بنية تحتية دون تحمل تكلفتها على كاهل المواطن إذ أنه تم إنشاء 27 مدفن و100 محطة وسيطة وغيرها، مشددة على أن المخلفات ليست مسئولية الحكومة وحدها، وعلى الكل أن يكون شريك فيها وخاصة القطاع الخاص، للعمل على زيادة الوعي وتغيير سلوك المستهلك، تجاه ممارساته فى التعامل مع المخلفات وإعادة تدويرها.