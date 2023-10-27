شكرا لقرائتكم خبر عن حادث سقوط صاروخ بـ"طابا" و"القاهرة الاخبارية" يتصدران تريند منصة أكس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصدر حادث سقوط صاروخ فى طابا تريند منصة التدوينات القصيرة X (تويتر سابقًا)، حيث أفادت مصادر مطلعة، منذ قليل، أنه فى إطار التصعيد الجارى فى غزة سقط صاروخ فى طابا، مؤكدة أن الواقعة تخضع للتحقيق الجاد، للكشف عن ملابسات ما جرى.



تريند منصة X

وأكدت المصادر أنه لا وفيات فى حادث طابا، وأن هناك إصابات طفيفة تلحق بـ6 مواطنين، موضحة أن المبنى المتضرر هو مبنى إسعاف مدينة طابا، وسكن الإدارة لمستشفى طابا.

ونقلت قناة القاهرة الإخبارية عن مصدر رفيع المستوى قوله إنه لم يتم تحديد جهة إطلاق الصاروخ حتى الآن، وجارى فحص موقع الحادث لتحديد موقع الإطلاق.