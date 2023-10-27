شكرا لقرائتكم خبر عن دون الإفصاح عن هوية المُبلغ.. اعرف كيفية تقديم بلاغ إلكترونى للنيابة الإدارية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعتبر الشكوى حقا دستوريا للمواطن باعتباره أحد أهم مصادر الكشف عن أوجه الفساد الإداري والمالي بالدولة، وإيمانا من النيابة الإدارية بأهميته وتيسيرا على جموع المواطنين، حددت النيابة الإدارية عدة وسائل إلكترونية لتقديم الشكاوى والبلاغات بشأن مخالفات وفساد العاملين بالجهاز الإداري للدولة.

ويحق للشاكى عدم الإفصاح عن هويته في بلاغات النيابة الإدارية، خاصة لو كان يعمل في نفس الجهة التي يشكو من وجود شبهة فساد بها، ولكن شرط أن يحدد هذه الشكوى ولا يتركها عامة.

وهناك 4 طرق لتقديم بلاغ إلكترونى رسمي للنيابة الإدارية فى دقائق، وتتمثل طرق تقديم الشكاوى والبلاغات إلكترونيا في :

1- إرسال الشكوى من خلال الخط الساخن 16117.

2- إرسال الشكوى لوحدة الشكاوى المركزية على البريد الإلكتروني [email protected] على أن يراعى لجدية الشكوى أن يتم تضمينها اسم الشاكي - رقم بطاقة الرقم القومي - رقم الهاتف المحمول الخاص به.

3- من خلال تطبيق النيابة الإدارية على جوجل ستور.

4- يمكن للشاكى التوجه إلى مقر النيابة الإدارية الرئيسى بمدينة السادس من أكتوبر طوال أيام الأسبوع ما عدا الجمعة.

وفى هذا السياق تؤكد النيابة الإدارية الحفاظ على السرية التامة لتلك البيانات كضمانة من ضمانات حق الشكوی.