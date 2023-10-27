شكرا لقرائتكم خبر عن كيفية نقل ملكية عداد المياه من شخص لآخر.. 8 مستندات مطلوبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أوضحت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي إجراءات نقل ملكية الاشتراك من خلال تغيير اسم المتعاقد على الاشتراك والعداد إلى أحد الورثة أو لعميل جديد، وذلك على النحو التالى:

أولا: المستندات المطلوبة:

- طلب الخدمة من العميل الجديد.

- بطاقة الرقم القومي للعميل الجديد.

- سند الملكية أو الحيازة.

- تنازل رسمي أو توكيل موثق من العميل السابق.

- صورة آخر فاتورة على الاشتراك.

- آخر قراءه موجودة بالعداد المتنازل عنه محل الاشتراك.

- إعلام وراثة شرعي.

- تنازل رسمي أو توكيل موثق يفيد موافقة الورثة الشرعيين بالتنازل لصالح أحد الورثة.

ثانيا: الإجراءات:

- قيام العميل الجديد باستيفاء نموذج طلب الخدمة.

- توقيع العميل القديم على التنازل أمام موظف خدمة العملاء.

- قيام العميل بسداد قيمة المعاينة.

- إجراء المعاينة للتأكد من سلامة العداد وتغييره في حالة تلفه.

- سداد كامل المديونية المستحقة على الاشتراك إن وجدت.

- توقيع عقد مع العميل الجديد.

- إخطار الإدارات المعنية بالتغيير لتعديل على الفاتورة اسم العميل.

وأوضحت الشركة إجراءات توصيل المياه للمبانى السكنية الصادر لها موافقة من الحي المختص، والتي تشمل قيام العميل باستيفاء طلب الخدمة وسداد قيمة المعاينة والملف، وإجراء فني الشبكة المعاينة على الطبيعة، وإعداد المقايسة التقديرية وإدراجها بمركز خدمة العملاء للسداد، وقيام العميل بسداد قيمة المقايسة (نقدا أو بالتقسيط) واستخراج التصاريح اللازمة للحفر، ومن ثم قيام الفني المختص بصرف المهمات من المخازن، وتنفيذ الفنيين للمقايسة وإعداد المقايسة الختامية، وتوقيع العميل للعقد، شريطة إحضار الأوراق والمستندات التالية:

- بطاقة الرقم القومي للعميل.

- سند الحيازة او الملكية.

- موافقة الجهة الإدارية المختصة على التوصيل.

- الرسومات الهندسية ورسم كروكى للمكان.

- إيصال كهرباء حديث لمحل الاشتراك (إن وجد).

- إيصال مياه من أقرب جار.

- التليفون الأرضي والمحمول للعميل والبريد الالكتروني الشخصي.

- أي مستند آخر تطلبه الشركة ويكون ضرورياً لصحة وسلامة عملية التوصيل.