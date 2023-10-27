شكرا لقرائتكم خبر عن القاهرة الإخبارية: خروج 5 من مصابى حادث طابا واستقرار حالة المصاب السادس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نقلت قناة القاهرة الإخبارية عن مصادر من داخل مستشفى طابا المركزي، قولهم إن 5 مصابين فى حادث سقوط صاروخ طابا خرجوا من المستشفى بعد تلقيهم العلاج اللازم، واستقرار الحالة الطبية للمصاب السادس.

وكانت مصادر مطلعة، أفادت أنه فى إطار التصعيد الجارى فى غزة سقط صاروخ فى طابا، مؤكدة أن الواقعة تخضع للتحقيق الجاد، للكشف عن ملابسات ما جرى.

وأكدت المصادر أنه لا وفيات فى حادث طابا، وأن هناك إصابات طفيفة تلحق بـ6 مواطنين، موضحة أن المبنى المتضرر هو مبنى إسعاف مدينة طابا، وسكن الإدارة لمستشفى طابا.

كما يشار إلى أن قناة القاهرة الإخبارية نقلت عن مصدر رفيع المستوى قوله إنه لم يتم تحديد جهة إطلاق الصاروخ حتى الآن، وجارى فحص موقع الحادث لتحديد موقع الإطلاق.

ووصلت قوات الأمن لموقع الحادث، والجهات المختصة لبدء التحقيقات الأولية.