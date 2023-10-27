شكرا لقرائتكم خبر عن مصدر لـ"إكسترا نيوز": وصول لجنة تحقيق من القوات المسلحة لموقع سقوط صاروخ طابا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نقلت قناة أكسترا نيوز عن مصدر مطلع قوله إن لجنة تحقيق من القوات المسلحة وصلت موقع سقوط صاروخ فى طابا، وأنه تم فرض كردون أمني حول موقع الحادث.

وكانت مصادر مطلعة، أفادت أنه فى إطار التصعيد الجارى فى غزة سقط صاروخ فى طابا، مؤكدة أن الواقعة تخضع للتحقيق الجاد، للكشف عن ملابسات ما جرى.

وأكدت المصادر أنه لا وفيات فى حادث طابا، وأن هناك إصابات طفيفة تلحق بـ6 مواطنين، موضحة أن المبنى المتضرر هو مبنى إسعاف مدينة طابا، وسكن الإدارة لمستشفى طابا.

كما يشار إلى أن قناة القاهرة الإخبارية نقلت عن مصدر رفيع المستوى قوله إنه لم يتم تحديد جهة إطلاق الصاروخ حتى الآن، وجارى فحص موقع الحادث لتحديد موقع الإطلاق.

ووصلت قوات الأمن لموقع الحادث، والجهات المختصة لبدء التحقيقات الأولية.