شكرا لقرائتكم خبر عن الكنيسة الكاثوليكية تصلى من أجل سلام العالم اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خصص قداسة البابا فرنسيس اليوم الجمعة الموافق 27 أكتوبر، يوم صوم وصلاة وتوبة، وفى تمام الساعة السادسة مساءً فى بازيليك القديس بطرس سيكون تجمع للصلاة لطلب السلام فى العالم.

وكان قداسة البابا فرنسيس نداء في ختام مقابلته مع الأقباط الكاثوليك "أواصل الصلاة من أجل المتألمين، والرجاء في أن يتمَّ إيجاد سبل سلام في الشرق الأوسط، وفى أوكرانيا المعذبة وفى المناطق الأخرى التى تجرحها الحرب ".

وخلال مقابلته العامة مع الأقباط الكاثوليك وجّه قداسة البابا فرنسيس نداء قال فيه أفكر دائمًا في الوضع الخطير في فلسطين وإسرائيل، مضيفا أشجع إطلاق سراح الرهائن ودخول المساعدات الإنسانية إلى غزة، وأواصل الصلاة من أجل المتألمين، والرجاء في أن يتمَّ إيجاد سبل سلام في الشرق الأوسط، وفي أوكرانيا المعذبة وفي المناطق الأخرى التي تجرحها الحرب.