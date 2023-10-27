شكرا لقرائتكم خبر عن ما هى الاستخدامات الطبية للكركديه؟ .. أبرزها خفض الضغط المرتفع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يمكن زراعة الكركديه فى مصر من أسوان وحتى الإسكندرية ويوجد منه الصنف الفاتح والغامق ، وتتركز المساحة المنزرعة في الوجه القبلي ويزرع في معظم الأراضى إلا أنه يفضل التربة الخفيفة والخصبة والمرتفعة الخصوبة ، والأراضي الرملية الثقيلة أو الطميية وتعطي النباتات إنتاج زهري كبير عند تعرضها لدرجات حرارة مرتفعة مع فترة ضوئية قصيرة مما يؤدي إلي سرعة التبكير للأزهار وكثرة الإنتاج الزهري لذا فالمحصول الزهري يكون مرتفع في الجودة وسبلات أزهاره حمراء داكنة في المناطق التي تتراوح حرارتها 28-35°م خلال فترة النمو الخضري والزهري ولاتزيد الرطوبة عن 65% علي مدار العام .

وهناك استخدامات و فوائد طبية للكركديه نتعرف عليها فى التقرير التالى:

1- يزرع الكركديه بصفة عامة اما للحصول علي السبلات "الكؤوس الحمراء " واما للحصول علي الألياف أو للغرضين معا .

2- كان النبات يستخدم لانتاج الألياف اللازمة لصناعة الحبال والاجولة وصناعة الورق منذ القرن التاسع عشر .

3- يعتبر المحصول من أهم النباتات الاقتصادية في الصناعات الغذائية والدوائية فالمستخلص منعش خاصة بعد اضافة السكر له للتحليه بالاضافة الا أنه مادة ملونة ومكسبة للطعم المميز لدخوله في الصناعات الغذائية .

4- يستخدم المستخلص المائي لكؤوس الازهار في خفض الضغط المرتفع للدم وتقوية القلب وتهدئة الأعصاب وتصلب الشرايين وأمراض المعدة والأمعاء لتنشيط حركتها وافرازها للعصارة الهاضمة ومضاد للبكتريا لارتفاع حموضتها مما يؤثر عليها .