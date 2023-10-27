شكرا لقرائتكم خبر عن هل هناك نجاح ورسوب بالصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائى ؟ التعليم توضح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن تقييمات الصفوف الرابع والخامس والسادس من الحلقة الابتدائية تعتمد على الألوان، مضيفة أنه ينتقل الطالب إلى الصف الدراسي الأعلى، في حالة اجتيازه المقررات الدراسية من اللون الأصفر إلى اللون الأزرق.

وشددت الوزارة على أنه فى حالة عدم اجتياز الطالب التقييمات المطلوبة خلال العام الدراسي يصبح راسبا، مشيرة إلى إنه في حال حصول الطالب على اللون الأحمر في أحد المقررات الدراسية، يعقد له اختبار الدور الثاني، فإذا استمر حصوله على اللون الأحمر، يعد راسبًا، وعليه إعادة السنة الدراسية مرة أخرى.

وأوضحت الوزارة أنه يتم تقييم الطلاب الذين سيعقد لهم اختبار الدور الثاني فيما درسوه في الفصلين الدراسيين معا، عن طريق الاختبارات فقط ، وتعلن النتيجة في الفصلين الدراسيين الأول والثاني عن طريق الألوان وليس من خلال الدرجات، ويوضع أسفل إخطار النجاح نتيجة تقييم الطالب من المعلم رائد الفصل لمختلف الجوانب الشخصية والسلوكية، وتتضمن رصد نقاط التميز وتشخيص جوانب الضعف، إلى جانب نتيجة تقييم الميول والاتجاهات.