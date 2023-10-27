هل هناك نجاح ورسوب بالصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائى ؟ التعليم توضح

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وشددت الوزارة على أنه فى حالة عدم اجتياز الطالب التقييمات المطلوبة خلال العام الدراسي يصبح راسبا، مشيرة إلى إنه في حال حصول الطالب على اللون الأحمر في أحد المقررات الدراسية، يعقد له اختبار الدور الثاني، فإذا استمر حصوله على اللون الأحمر، يعد راسبًا، وعليه إعادة السنة الدراسية مرة أخرى.
وأوضحت الوزارة أنه يتم تقييم الطلاب الذين سيعقد لهم اختبار الدور الثاني فيما درسوه في الفصلين الدراسيين معا، عن طريق الاختبارات فقط ، وتعلن النتيجة في الفصلين الدراسيين الأول والثاني عن طريق الألوان وليس من خلال الدرجات، ويوضع أسفل إخطار النجاح نتيجة تقييم الطالب من المعلم رائد الفصل لمختلف الجوانب الشخصية والسلوكية، وتتضمن رصد نقاط التميز وتشخيص جوانب الضعف، إلى جانب نتيجة تقييم الميول والاتجاهات.
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