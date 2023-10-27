شكرا لقرائتكم خبر عن فتح منافذ التموين بالوجه القبلى اليوم لطرح السلع ضمن مبادرة تخفيض الأسعار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحرص منافذ المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين، بمحافظات الوجه القبلى، على فتح أبوابها اليوم الجمعة، لاستمرار طرح السلع الأساسية ضمن مبادرة تخفيض الأسعار، كذلك توفير كافة المنتجات الغذائية وغير الغذائية للمواطنين، وأيضا منتجات اللحوم الطازجة والمجمدة بأسعار أقل من مثيلاتها في الأسواق الأخرى بنسبة 20 إلى 25%، كذلك صرف السلع التموينية لأصحاب البطاقات.

ويأتى ذلك في الوقت الذى تستعد فيه وزارة التموين والتجارة الداخلية لصرف السلع الغذائية لأصحاب البطاقات التموينية، عن شهر نوفمبر 2023 اعتبارا من الأسبوع المقبل أول الشهر، حيث يتم طرح السلع على البطاقات بأسعار مخفضة مثل السكر بسعر 12.6 جنيه للكيلو المعبأ، وكيلو الأرز بسعر 12.6 جنيه، وزجاجة الزيت 800 جرام 30 جنيها، وكيس المكرونة 800 جرام بسعر 13 جنيها، ومكرونة 400 جرام بسعر 6.5 جنيه، وعدس مجروش بسعر 21 جنيها، وفول معبأ 500 جرام بسعر 9 جنيهات، وشاي ناعم 40 جراما بسعر 5 جنيهات، ومسلى صناعى 800 جرام بسعر 38 جنيها، وصلصة وزن 300 جرام بسعر 8 جنيهات، وغيرها من السلع الأخرى.