شكرا لقرائتكم خبر عن تيسيرات وتسهيلات للمستثمرين بقانون الاستثمار.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - منح قانون الاستثمار العديد من الحقوق للمستثمرين في إنشاء وإقامة المشروع الاستثمارى وتوسيعه، وتمويله من الخارج دون قيود وبالعملة الأجنبية، وذلك كله وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

وأجاز القانون للمستثمرين تملك المشروعات وإدارتها واستخدامها والتصرف فيها وجنى أرباحها وتحويلها إلى الخارج.

ومنح القانون المستثمرين الحق في تصفية المشروع وتحويل ناتج هذه التصفية كله أو بعضه إلى الخارج، وذلك دون الإخلال بحقوق الغير، وتسمح الدولة بإتاحة جميع عمليات التحويل النقدى المتصل بالاستثمار الأجنبى بحرية وبدون إبطاء إلى أراضيها وخارجها، بعملة قابلة للتحويل الحر كما تسمح الدولة بتحويل العملة المحلية إلى عملة قابلة للاستخدام بحرية دون تأخير.

وفى حالة التصفية تلتزم الجهات الإدارية المختصة بإخطار الهيئة والشركة تحت التصفية ببيان ما عليها من التزامات خلال مدة أقصاها مائة وعشرون يوما تبدأ من تاريخ تقديم المصفى طلبا بذلك مرفقا به المستندات اللازمة.

ووفقا للقانون، يُعتبر انقضاء هذه المدة دون بيان تلك الالتزامات إبرام لذمة الشركات تحت التصفية وذلك دون الإخلال بالمسئولية الجنائية والتأديبية للمسئول عن إصدار بيان على خلاف الواقع أو من تسبب فى فوات الميعاد المشار إليه دون الرد على الطلب.