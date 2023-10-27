شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة التعليم توضح طريقة احتساب نجاح طلاب الصفوف الرابع والخامس والسادس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى طريقة احتساب درجات تقسيمات الطلاب فى الصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي خلال العام الدراسي، موضحة أنه تحسب درجة الطالب في المقرر الدراسي الواحد طبقا لنظام التقييم، ومجموع الدرجات لكل المقررات متساوية، وتحسب من 100 درجة، وتعطى للطالب في صورة ألوان.

وأوضحت الوزارة أنه يتم حساب درجات الطالب من خلال احتساب المتوسط الحسابي لدرجات الفصلين الدراسيين للمادة، وفق المعادلة التالية: مجموع درجات الفصل الدراسي الأول + مجموع درجات الفصل الدراسي الثاني = الدرجة النهائية للمادة، على أن يتم تحويل الدرجات إلى ألوان، ويشترط لنجاح الطالب الحصول على 30% على الأقل من درجة امتحان الفصل الدراسي الثاني في كل مادة من مواد الامتحان، وينتقل الطالب إلى الصف الدراسي الثاني، في حالة اجتيازه المقررات الدراسية من اللون الأصفر إلى اللون الأزرق، وفي حال حصول الطالب على اللون الأحمر في أحد المقررات الدراسية، يعقد له اختبار الدور الثاني، فإذا استمر حصوله على اللون الأحمر، يعد راسبًا، وعليه إعادة السنة الدراسية مرة أخرى، ويتم تقييم الطلاب الذين سيعقد لهم اختبار الدور الثاني فيما درسوه في الفصلين الدراسيين معا، عن طريق الاختبارات فقط.