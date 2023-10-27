شكرا لقرائتكم خبر عن الأجهزة الرقابية تتابع مدى التزام شركات تعبئة السكر بكتابة السعر على العبوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتابع الأجهزة الرقابية وجهاز حماية المستهلك تنفيذ قرار وزارة التموين والتجارة الداخلية رقم 141 لسنة 2023 بشأن تنظيم تداول سلعة السكر، بأن تلتزم كافة الشركات التي تقوم بتعبئة السكر الحر غير المربوط على البطاقات التموينية بأن تدون في مكان ظاهر على العبوات المعدة للبيع باللغة العربية وبخط واضح يصعب إزالته أو محوه في ظروف التداول العادية "اسم وعنوان جهة التعبئة، الوزن الصافي، سعر البيع للمستهلك، تاريخ الإنتاج مدة الصلاحية"، كما يدون بدل المنشآت واسم المستورد وعنوانه في حالة الاستيراد أو تدون عبارة سكر مصري في حالة الإنتاج المحلى.

كما تضمن القرار، يحظر على محلات الجملة ونصف الجملة والتجزئة عرض عبوات السكر الحر المعدة للبيع للمستهلك غير مستوفية للبيانات السابقة، وأن تلتزم كل الشركات والمنشآت المتعاملة في السكر الحر غير المربوط على البطاقات التموينية وتجار الجملة بإخطار وزارة التموين "قطاع الرقابة والتوزيع" ببيان أسبوعي بالكميات المخزنة وسعر البيع للمستهلك.