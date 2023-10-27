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92% من القراء يطالبون بتغليظ عقوبة التجار المتلاعبين في أسعار السلع

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القاهرة - سامية سيد - في استطلاع للراى طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تؤيد مطالب تغليظ عقوبة التجار المتلاعبين في أسعار السلع الاستراتيجية، أيد غالبية القراء مطالب تغليظ عقوبة التجار المتلاعبين في أسعار السلع الاستراتيجية.

 

وأيد 92% من القراء مطالب تغليظ عقوبة التجار المتلاعبين في أسعار السلع الاستراتيجية، بينما عارض 8% من القراء مطالب تغليظ عقوبة التجار المتلاعبين في أسعار السلع الاستراتيجية.


الاستطلاع

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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