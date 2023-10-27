شكرا لقرائتكم خبر عن 92% من القراء يطالبون بتغليظ عقوبة التجار المتلاعبين في أسعار السلع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في استطلاع للراى طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تؤيد مطالب تغليظ عقوبة التجار المتلاعبين في أسعار السلع الاستراتيجية، أيد غالبية القراء مطالب تغليظ عقوبة التجار المتلاعبين في أسعار السلع الاستراتيجية. وأيد 92% من القراء مطالب تغليظ عقوبة التجار المتلاعبين في أسعار السلع الاستراتيجية، بينما عارض 8% من القراء مطالب تغليظ عقوبة التجار المتلاعبين في أسعار السلع الاستراتيجية.

الاستطلاع

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