شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد: أمطار رعدية ببعض المناطق اليوم.. والعظمى بالقاهرة 32 درجة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الجمعة طقسا مائلا للحرارة نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، حارا على جنوب سيناء وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، لطيفا فى أول الليل مائلا للبرودة فى آخره على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، لطيفا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.
وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الجمعة: القاهرة العظمى 32 درجة والصغرى 23، والإسكندرية العظمى 29 والصغرى 20، ومطروح العظمى 28 درجة والصغرى 19، وسوهاج العظمى 36 درجة والصغرى 19، وقنا العظمى 38 درجة والصغرى 25، وأسوان العظمى 39 درجة والصغرى 25.
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