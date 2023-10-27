شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد: أمطار رعدية ببعض المناطق اليوم.. والعظمى بالقاهرة 32 درجة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الجمعة طقسا مائلا للحرارة نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، حارا على جنوب سيناء وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، لطيفا فى أول الليل مائلا للبرودة فى آخره على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، لطيفا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم شبورة مائية صباحا تكون كثيفة أحيانا وقد تصل إلى حد الضباب على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية قد تصل إلى حد الضباب على بعض المناطق، وفرص لأمطار خفيفة إلى متوسطة تكون رعدية أحيانا على حلايب وشلاتين، وأمطار خفيفة تكون رعدية أحيانا على مناطق من أقصى جنوب البلاد.

وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الجمعة: القاهرة العظمى 32 درجة والصغرى 23، والإسكندرية العظمى 29 والصغرى 20، ومطروح العظمى 28 درجة والصغرى 19، وسوهاج العظمى 36 درجة والصغرى 19، وقنا العظمى 38 درجة والصغرى 25، وأسوان العظمى 39 درجة والصغرى 25.