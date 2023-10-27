شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف ومحافظ جنوب سيناء يفتتحان ثلاثة مساجد ويكرمان المتميزين في الأداء الوظيفي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في إطار احتفالات محافظة جنوب سيناء بانتصارات أكتوبر المجيدة يفتتح الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف واللواء أ.ح/ خالد فودة محافظ جنوب سيناء ثلاثة مساجد اليوم الجمعة 27 أكتوبر 2023م هي: 1. مسجد الصديق - نويبع. 2. مسجد البحراوي - نويبع. 3. مسجد سرابيط الخادم - أبو زنيمة. كما يسلم الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف واللواء أ.ح/ خالد فودة محافظ جنوب سيناء شهادات ضمان الجودة والاعتماد من الفئة (أ) لأربعة مساجد بجنوب سيناء هي: 1. مسجد الصحابة - شرم الشيخ. 2. مسجد المصطفى - شرم الشيخ. 3. مسجد الروضة - الطور. 4. مسجد الهدى - دهب. ويكرمان المتميزين في الأداء الوظيفي بمحافظة جنوب سيناء وهم: 1. الشيخ/ محمد علي محمد الشاذلي. 2. الشيخ/ محمد حمزة محمد عبد الوهاب. 3. السيدة/ عزة محمود عزمي فرغل.

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