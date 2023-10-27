شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف ومحافظ جنوب سيناء يفتتحان ثلاثة مساجد ويكرمان المتميزين في الأداء الوظيفي والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - في إطار احتفالات محافظة جنوب سيناء بانتصارات أكتوبر المجيدة يفتتح الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف واللواء أ.ح/ خالد فودة محافظ جنوب سيناء ثلاثة مساجد اليوم الجمعة 27 أكتوبر 2023م هي:
1. مسجد الصديق - نويبع.
2. مسجد البحراوي - نويبع.
3. مسجد سرابيط الخادم - أبو زنيمة.
كما يسلم الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف واللواء أ.ح/ خالد فودة محافظ جنوب سيناء شهادات ضمان الجودة والاعتماد من الفئة (أ) لأربعة مساجد بجنوب سيناء هي:
1. مسجد الصحابة - شرم الشيخ.
2. مسجد المصطفى - شرم الشيخ.
3. مسجد الروضة - الطور.
4. مسجد الهدى - دهب.
ويكرمان المتميزين في الأداء الوظيفي بمحافظة جنوب سيناء وهم:
1. الشيخ/ محمد علي محمد الشاذلي.
2. الشيخ/ محمد حمزة محمد عبد الوهاب.
3. السيدة/ عزة محمود عزمي فرغل.
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