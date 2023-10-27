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وزير الأوقاف ومحافظ جنوب سيناء يفتتحان ثلاثة مساجد ويكرمان المتميزين في الأداء الوظيفي

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القاهرة - سامية سيد - في إطار احتفالات محافظة جنوب سيناء بانتصارات أكتوبر المجيدة يفتتح الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف واللواء أ.ح/ خالد فودة محافظ جنوب سيناء ثلاثة مساجد اليوم الجمعة 27 أكتوبر 2023م هي:

1. مسجد الصديق - نويبع.

2. مسجد البحراوي - نويبع.

3. مسجد سرابيط الخادم - أبو زنيمة.

 

كما يسلم الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف واللواء أ.ح/ خالد فودة محافظ جنوب سيناء شهادات ضمان الجودة والاعتماد من الفئة (أ) لأربعة مساجد بجنوب سيناء هي: 

1. مسجد الصحابة - شرم الشيخ.

2. مسجد المصطفى - شرم الشيخ. 

3. مسجد الروضة - الطور. 

4. مسجد الهدى - دهب.

 

ويكرمان المتميزين في الأداء الوظيفي بمحافظة جنوب سيناء وهم: 

1. الشيخ/ محمد علي محمد الشاذلي.

2. الشيخ/ محمد حمزة محمد عبد الوهاب.

3. السيدة/ عزة محمود عزمي فرغل.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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