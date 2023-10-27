شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق الصالون الثقافى للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية غدا بمسجد النور بالعباسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق فعاليات الصالون الثقافي للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية بمسجد النور بالعباسية الساعة الرابعة والربع مساء يوم غد السبت برعاية الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، وتأتي الندوة الأولى بعنوان : سيناء المكان والمكانة ويشارك فيها كل من : 1- الدكتور محمد مختار جمعة - وزير الأوقاف ورئيس المجلس الأعلى للشئون الإسلامية. 2- و كرم جبر - رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام. 3- اللواء أ.ح دكتور سمير فرج - الخبير الاستراتيجي. 4- الشيخ خالد الجندي - عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية. وتضم الندوة جميع الدارسين بالمركز الثقافي بمسجد النور بالعباسية والمركز الثقافي بمدينتي ونخبة من الأئمة والواعظات المتميزين.

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع كلمتك عبر جوجل نيوز