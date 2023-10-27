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انطلاق الصالون الثقافى للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية غدا بمسجد النور بالعباسية

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القاهرة - سامية سيد - تنطلق فعاليات الصالون الثقافي للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية بمسجد النور بالعباسية الساعة الرابعة والربع مساء يوم غد السبت برعاية الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، وتأتي الندوة الأولى بعنوان :

سيناء المكان والمكانة

ويشارك فيها كل من :

 

1-  الدكتور محمد مختار جمعة - وزير الأوقاف ورئيس المجلس الأعلى للشئون الإسلامية.

2- و كرم جبر - رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام. 

3- اللواء أ.ح دكتور سمير فرج - الخبير الاستراتيجي.

4- الشيخ خالد الجندي - عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية.

وتضم الندوة جميع الدارسين بالمركز الثقافي بمسجد النور بالعباسية والمركز الثقافي بمدينتي ونخبة من الأئمة والواعظات المتميزين. 

 

 

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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