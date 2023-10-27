شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ شمال سيناء: مطار العريش استقبل 51 طائرة مساعدات لغزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن اللواء عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، أن مطار العريش استقبل 51 طائرة نقلت مساعدات لقطاع غزة، وتشهد المحافظة التجهيزات لاستقبال مساعدات تنقلها سفن عن طريق ميناء العريش.

وأوضح محافظ شمال سيناء فى تصريحات صحفية، أن إجمالى عدد الطائرات الخاصة بالمساعدات الإنسانية التى استقبلها مطار العريش حتى الآن 51 طائرة، كما أنه يجرى الاستعداد لوصول سفن تحمل مساعدات لميناء العريش بينها احتياجات طبية ومستشفى ميدانى.

واضاف أن وزارة التضامن الاجتماعى منحت محافظة شمال سيناء مبلغ 12 مليون جنيه لرعاية واستضافة العالقين من الأخوة الفلسطينيين بالعريش والشيخ زويد، وتغطية احتياجاتهم اليومية من قبل الحكومة المصرية.

وقال انه استعدادا لأي طارئ تم تجهيز محطة تحلية المياه برفح ورفع كفاءتها لتصل إلى طاقتها القصوى إضافة إلى رفع طاقة محطات السكادرة 1 و2 بمدينة الشيخ زويد بالتنسيق مع شركة المياه، إضافة إلى محطة كهرباء الشلاق بالشيخ زويد مع تشغيل بعض محطات تحلية المياه المتوقفة للصيانة بالعريش بطاقة أقل لمواجهة الظروف الحالية.