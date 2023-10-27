شكرا لقرائتكم خبر عن القاهرة الإخبارية: اجتياح برى محدود لقوات الاحتلال لمناطق بقطاع غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفادت مراسلة قناة القاهرة الإخبارية أن هناك اجتياح بري محدود للاحتلال في مناطق بقطاع غزة، وأن المستشفيات في القطاع تعمل بالحد الأدنى من طاقتها.

كما أكدت مراسلة القناة أن قوات الاحتلال استهدف 5 منازل في خان يونس، مشيرة إلى وقوع شهداء في قصف استهدف تل الزعتر شمال القطاع وان هناك فلسطينيون يشيعون في الوقت الحالي جنازات شهداء سقطوا خلال ساعات الليل.