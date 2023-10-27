شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة شخص إثر سقوط أتوبيس من أعلى نفق أحمد بدوى بشبرا.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت محافظة القاهرة، أنه ورد بلاغ لمركز سيطرة الشبكة الوطنية للسلامة العامة بمحافظة القاهرة بانقلاب أتوبيس خالى من الركاب بشارع أحمد حلمى من أعلى نفق احمد بدوى بحي شبرا نتج عنه كسر ماسورة المياه الرئيسية، وإصابة مساعد السائق وتم نقله الى مستشفى شبرا ولم يسفر الحادث عن أى وفيات .

على الفور انتقل اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة لموقع الحادث للإشراف على عمليات إصلاح ماسورة المياه مع تواجد 10 شفاطات بالموقع .

ووجه محافظ القاهرة بسرعة الانتهاء من اصلاح الماسورة والدفع بسيارات مياه نقية للاماكن المتضررة من انقطاع المياه لحين الانتهاء من عمليات الاصلاح، مع عمل التعديلات المرورية اللازمة لتمكين شركة المياه من إصلاح الماسورة المكسورة بما لا يؤثر على حركة السيارات .

وشدد محافظ القاهرة على سرعة إعادة الشئ لأصله بعد انتهاء أعمال الاصلاح .

ورافق المحافظ الدكتور حسام فوزي نائب المحافظ للمنطقة الشمالية، والمهندس مصطفى الشيمي رئيس شركة مياه الشرب بالقاهرة ،وعدد من قيادات المحافظة.



سقوط أتوبيس



محافظ القاهرة



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