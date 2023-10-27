شكرا لقرائتكم خبر عن بدء تسليم قطع أراضى الإسكان المتوسط بقنا الجديدة 5 نوفمبر المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن جهاز تنمية مدينة قنا الجديدة، سيبدأ يوم الأحد الموافق 5 نوفمبر المقبل، وحتى يوم الثلاثاء 21 من الشهر نفسه، في تسليم قطع أراضي الإسكان المتوسط بالمدينة، وذلك في مواعيد محددة وفقاً للمعلن من الجهاز.

قال المهندس أيمن رشاد، رئيس جهاز مدينة قنا الجديدة – المشرف على غرب قنا، إنه سيتم تسليم قطع الأراضي بالحي الأول، القطعة رقم 53، والقطع أرقام 9 – 10 – 14، والقطعتين رقمي 2 و 5، بالمجاورة 3، والقطع أرقام 17 – 18 – 28 – 29 – 40 – 41، والقطعة رقم 7، والقطعة 22، والقطعة 13، بالمجاورة 5 بلوكات مختلفة، وكذا بالحي الأول القطعتين 40، 46، والقطع 2 – 5 – 6 – 7، والقطع 4 – 19 – 36، والقطعتين 9 و 12، والقطعة 3، والقطعة 62، المجاورة 1 بلوكات مختلفة، يوم الأحد 5/11/2023.

وأضاف: سيتم تسليم القطع بالحي الثاني أرقام 1 – 2 – 70 – 76 – 77 – 78، والقطعتين 10 و 21، والقطعة 3 ، والقطعة 5، والقطعة 57، المجاورة 3، والقطع 34 – 38 – 44 – 46، والقطعتين 21 و 5، والقطع 20 – 28 – 31، المجاورة 4، والقطع 39 و 19 و 36، المجاورة 5، بلوكات متنوعة، يوم الإثنين 6/11/2023، والقطعة 7 والقطع من 15 : 53، المجاورة 6 بلوكات متنوعة، يوم الثلاثاء 7/11/2023، والقطع 709 – 731 – 871 – 881 – 918 – 930 – 958 – 960، بالحي الثالث، والقطع 11 – 12 – 88، المجاورة 1، والقطع 46 – 151 – 257، المجاورة 5 بالحي الرابع، يوم الأربعاء 8/11/2023.

وقال: سيتم تسليم القطع بغرب المدينة، المنطقة أ، أرقام (10 – 59 – 91 – 134 – 140 – 154 – 185 – 218 – 304 – 307 – 310 – 313 – 333 – 344 – 359 – 361 – 363 – 370 – 384 – 387 )، يوم الأربعاء 8/11/2023، والقطع نموذج 209م2 أرقام ( 10 – 11 – 25 – 62 – 83 – 112 – 129 – 138 – 172 – 173 – 253 – 495 – 499 – 505 – 528 – 570 – 573 – 582 – 589 – 590 – 595 – 654 – 667 – 688 – 693 – 731 – 741 – 786 – 814 – 818 – 850 – 856 – 859 – 866 – 870 – 881 – 891 – 908 – 912 – 919 - 924)، يوم الأحد 12/11/2023، والقطع نموذج 276م2، أرقام ( 686 – 691 – 458 – 464 – 472 – 494 – 505 – 518 – 533 – 604 – 640 – 663 – 665 – 306 – 318 – 315 – 328 – 333 – 343 – 351 – 373 – 226 – 240 – 243 – 250 – 267 – 279 – 290 – 291 – 45 – 50 – 59 – 66 – 69 – 86 – 100 – 105 – 112 – 114 - 192)، يوم الإثنين 13/11/2023، والقطع بالمنطقة ب، أرقام (4 – 15 – 43 – 52 – 67 – 72 – 104 – 116 – 127 – 143 – 152 – 168 – 177 – 190 – 209 – 213 – 242 – 255 – 259 – 262 – 292 – 308 - 314)، يوم الثلاثاء 14/11/2023، وتم تخصيص الأيام من الأحد 19/11/2023 : الثلاثاء 21/11/2023، لمن تخلف عن الاستلام.