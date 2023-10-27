المتحدث العسكرى: طائرة موجهة مجهولة الهوية وراء حادث طابا

أسفر الحادث عن إصابات طفيفة لعدد 6 أفراد وتم خروجهم من المستشفى بعد تلقي الإسعافات اللازمة.. والحادث قيد التحقيق بواسطة لجنة مختصة من الجهات المعنية .

القاهرة - سامية سيد - أكد العقيد غريب عبد الحافظ، المتحدث العسكرى للقوات المسلحة، سقوط إحدى الطائرات الموجهة بدون طيار مجهولة الهوية صباح اليوم الجمعة الموافق 27/10/2023 بجوار أحد المباني بجانب مستشفى طابا.

محمد يوسف

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