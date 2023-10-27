شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرى: خطة خلال 4 أسابيع للنهوض بشركات القابضة للرى والصرف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انعقد اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة القابضة للرى والصرف، برئاسة الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى ورئيس الجمعية، وبحضور أعضاء الجمعية وممثلى الجهاز المركزى للمحاسبات .

وتم خلال إجتماع الجمعية الموافقة على إعتماد القوائم المالية المستقلة والمجمعة عن العام المالى المنتهى فى 30-6-2022 للشركة القابضة للرى والصرف، وعرض وإعتماد العلاوة الدورية للعاملين بالشركة القابضة للرى والصرف إعتباراً من 1-4-2022 .

وأكد سويلم على أهمية تعظيم الإستفادة من إمكانيات الشركة القابضة للري والصرف والشركات التابعة لها ، لتفعيل وزيادة مشاركة الشركة فى تنفيذ المشروعات سواء داخل مصر أو خارجها ، وذلك من خلال دراسة إحتياجات السوق المحلى والخارجى ، والتوظيف الجيد لإمكانيات الشركة سواء من ناحية القدرات البشرية أو المعدات .

كما أكد على ضرورة مواصلة العمل على رفع كفاءة وصيانة المعدات التابعة للشركة ، ورفع قدرات وتدريب العاملين بالشركة ، لزيادة قدرة الشركة على المشاركة فى المشروعات الكبرى والتقدم للمناقصات المختلفة .

وقد تم خلال إجتماع الجمعية قبول الإستقالات المقدمة من مجلس الإدارة .. حيث توجه سويلم بالشكر لمجلس الإدارة السابق على ما بذلوه من مجهودات خلال الفترة الماضية .

وعقب الجمعية عقد سويلم إجتماعاً معأعضاء مجلس الإدارة الجدد .. حيث وجه بإعداد خطة خلال 4 أسابيع للنهوض بالشركات والتركيز على مبدأ الإستفادة بالميزة التنافسية لدى الشركات التى تتيح لها الفوز بعقود جديدة لتنفيذ مشروعات متنوعة ، مع التأكيد على أهمية التدريب ورفع قدرات العاملين والإرتقاء بمستواهم .

كما إلتقى سويلم بكل من الدكتور عبد القوى خليفة وزير مرافق مياه الشرب والصرف الصحي الاسبق ، و الدكتور إسماعيل عبد الجليل رئيس مركز بحوث الصحراء الأسبق أعضاء الجمعية العامة للشركة من ذوى الخبرة ، و المحاسب ايمن صلاح الدين وكيل وزارة الجهاز المركزى للمحاسبات ، حيث تم التباحث حول مقترحات تطوير منظومة العمل بالشركة القابضة للرى والصرف والشركات التابعة لها .