شكرا لقرائتكم خبر عن اجتماع حكومى لمتابعة حلول أزمة المياه والأمطار بالقاهرة الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ترأس الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، اجتماعًا موسعًا بغرض متابعة موقف مرافق مياه الشرب وتنفيذ المشروعات بالقاهرة الجديدة.

وفي مستهل الاجتماع، استعرض رئيس الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، موقف تنفيذ مشروع خطوط المياه العكرة والمعوقات التي تواجه أعمال التنفيذ والإجراءات التي تم اتخاذها في ذات الشأن، حيث أكد الدكتور سيد إسماعيل، ضرورة التنسيق بين كافة الجهات المعنية والالتزام بإنهاء الأعمال وفقاً للبرنامج الزمني المخطط لتحقيق الاستفادة من تنفيذ المشروع.

كما ناقش "إسماعيل"، مع الحضور الحلول الفنية والتنفيذية المقترحة للتغلب علي السيول والأمطار والظروف المفاجئة، موجهاً بضرورة الإعداد الجيد لخطط التدخل السريع لحل الأزمات.

وفي ذات السياق، استعرض رئيس الجهاز التنظيمي لمياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك، موقف منظومة مياه الشرب بالقاهرة الجديدة والإجراءات والملاحظات المطلوب تنفيذها لتحسين مستوى الخدمات المقدمة بالمدينة، والحفاظ على استدامة تقديم الخدمات، وفي هذا الصدد وجه سيد إسماعيل، ممثلي جهاز مدينة القاهرة الجديدة بضرورة الانتهاء من تنفيذ الأعمال المرتبطة بملاحظات الجهاز التنظيمي في أسرع وقت.

واختتم نائب وزير الإسكان الاجتماع بالتأكيد على دعم الوزارة الكامل لكافة أجهزة المدن الجديدة للحفاظ على الاستثمارات، وتنفيذ الأعمال المطلوبة لتحسين مستوى الخدمات والتغلب على الظروف المفاجئة.