شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة قضايا الدولة تحدد شروط القبول بوظيفة مندوب مساعد دفعة 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عدة شروط حددتها هيئة قضايا الدولة لقبول طلبات التعيين، في وظيفة مندوب مساعد لخريجي كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة من دفعات 2023.

ويشترط للتعيين فى هذه الوظيفة الشروط العامة المنصوص عليها قانونا، بالإضافة إلى ما يلى:

1- ألا يقل تقديره التراكمي عن جيد.

2- ألا يزيد عمره عن 30 سنة فى تاريخ نشر هذا الإعلان.

3- أن يجتاز بنجاح كافة الاختبارات التي تجرى له فى هذا الشأن.

4- أن تتوافر فيه الأهلية والصلاحية والكفاءة المتطلبة لشغل تلك الوظيفة القضائية طبقا لما تقدره اللجنة المختصة بقضايا الدولة.

5- أن تثبت لياقته الطبية وفقا للتحاليل والفحوص الطبية من الجهات الطبية المختصة.

والأوراق المطلوبة للتقديم هى:

1- صورة بطاقة الرقم القومى مع وجود الأصل للاطلاع عليه.

2- صورة ضوئية من شهادة المؤهل (الليسانس).

3- أصل إيصال دفع مقابل الملف.

وتسجل طلبات التعيين من خلال الموقع الإلكترونى www.sla.gov.eg، خلال الفترة من يوم السبت الموافق 11/11/2023 إلى يوم 23/11/2023.

ومن المقرر أن يتم سحب ملف التقديم من مقر نادى مستشارى قضايا الدولة، الكائن: ش أبو الفدا - الزمالك - القاهرة، نظير مبلغ قدره ألف ومائتان جنيه مصرى، خلال الفترة من يوم السبت الموافق 4/11/2023 حتى نهاية يوم الخميس الموافق 16/11/2023.

تقدم الملفات مستوفاة أصول المستندات والأوراق المطلوبة، ولن يلتفت للطلبات التي تقدم قبل أو بعد الميعاد المحدد أو الطلبات غير المستوفاة للشروط والمستندات المطلوبة، وجميع أصول المستندات والوثائق المقدمة بالملف لا يجوز استردادها.