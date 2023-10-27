شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التنمية المحلية يستعرض مع صندوق الإسكان موقف المشروعات بالمحافظات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقى اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية مع مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقارى، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك بحضور عدد من قيادات الوزارة والصندوق.

وشهد الاجتماع متابعة بعض مشروعات صندوق الإسكان الاجتماعي الجارية على أرض مختلف محافظات الجمهورية وتوفير الأراضى اللازمة بالتعاون مع المحافظات لإقامة مشروعات الصندوق، تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء.

وأكد اللواء هشام آمنة على أهمية دور صندوق الاسكان الاجتماعي فى توفير الوحدات السكنية بأسعار مناسبة للشباب ومحدودي الدخل بالمحافظات في إطار المبادرات الرئاسية الخاصة بالإسكان التي تسعي لتحقيق العدالة الاجتماعية.

كما أشارت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي إلى أهمية التنسيق والتعاون بين الصندوق وكافة محافظات الجمهورية، بما يساهم في تنفيذ خطط الصندوق لاستكمال تنفيذ آلاف من الوحدات السكنية لمحدودي الدخل خلال الفترة المقبلة.