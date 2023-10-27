شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تستقبل النيابة الإدارية شكاوى قضايا الاستثمار؟.. الهيئة توضح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت هيئة النيابة الادارية، بيانًا يوضح اختصاص وآليات التواصل مع "وحدة قضايا الاستثمار" بالنيابة الإدارية، والتي تختص بإجراء الفحص والتحقيق في موضوعات الشكاوى والبلاغات وثيقة الصلة بالاستثمار.

- الشكاوى المقدمة من المستثمرين ضد المختصين بالجهات الإدارية، متى تعلقت بالمشروعات الاستثمارية أو بتطبيق أحكام قانون الاستثمار.

- البلاغات التي ترد من الجهات الرقابية والإدارية بشأن الوقائع التي تمس مناخ الاستثمار.

- المخالفات الناشئة عن الامتناع أو التراخي في تنفيذ قرارات اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار، علاوة على التراخي في تنفيذ الأحكام الصادرة من المحاكم المصرية في الدعاوى ذات الطابع الاستثماري.

وتتلقى "وحدة قضايا الاستثمار" شكاوى المستثمرين على مدار الساعة عبر البريد الإلكتروني الرسمي: "[email protected]"

ومن خلال الخط الساخن: "16117" من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الثالثة عصراً، طوال أيام الأسبوع.