شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة 1079 حالة مخالفة بناء وتعد على الأراضى الزراعية بالجيزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تابع اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة موقف وحدة المتغيرات المكانية ومنظومة الشكاوى والخطة الاستثمارية للمحافظة، وذلك خلال ترأسه لجلسة المجلس التنفيذى للمحافظة.

واطلع المحافظ على تقرير مركز معلومات شبكات المرافق، والذى أوضح تمكن أجهزة المحافظة من إزالة 1079 حالة مخالفة بناء بالتعلية أو التعدى على الأراضى الزراعية ضمن الحالات الواردة إلى وحدات المتغيرات المكانية بالأحياء والمراكز والمدن وجهات الولاية بنطاق المحافظة، مشدداً على سرعة تنفيذ أعمال الإزالة لكافة الحالات المخالفة وعدم التهاون مع أى منها وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

كما اطلع محافظ الجيزة لبيان الإدارة العامة لتكنولوجيا الإتصالات والبوابة الإلكترونية بشأن متابعة منظومة الشكاوى بالمحافظة والذى أوضح نجاح أجهزة المحافظة فى إنجاز 99.06% من الشكاوى الواردة والتى تصدرت بها الهيئة العامة للنظافة والتجميل معدل الإنجاز بالاستجابة إلى 100% من الشكاوى الواردة إليها يليها أحياء الهرم والعمرانية إلى جانب تمكن المحافظة من إنهاء نسبة 90 % من المعاملات الواردة من قبل المواطنين المترددين على المراكز التكنولوجيا والتي بلغت 16145 إجمالي معاملات للمواطنين، حيث تصدر بها أحياء العجوزة والطالبية معدلات الإنجاز، منوهاً على ضرورة الإهتمام برفع كفاءة العمل بالمراكز التكنولوجيا والمتابعة المستمرة من قبل المسئول المختص بكل جهة لضمان فاعلية العمل بها.

وخلال متابعته لموقف الخطة الموحدة لديوان عام المحافظة ووحداته المحلية ومديريات الخدمات للعام المالى الحالى 2023/ 2024، شدد اللواء أحمد راشد على مسئولى مختلف الجهات على سرعة إنهاء إجراءات طرح وترسية المشروعات الخاصة بالخطة الاستثمارية وبدء الأعمال لضمان تحقيق أقصى استفادة للمواطنين منها والحفاظ على مركز الصدارة بين محافظات الجمهورية فى معدل إنجاز الخطة الإستثمارية، ومشدداً على رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بسرعة إصدار التراخيص الخاصة بالمنشأت التابعة للجهات الحكومية لتمكينها من تنفيذ المشروعات فى التوقيتات المحددة لها.