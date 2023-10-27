شكرا لقرائتكم خبر عن أجواء مائلة للحرارة بالقاهرة.. الأرصاد تكشف أعلى الدرجات المتوقعة بجميع الأنحاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن أخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى أجواء مائلة للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية حارة على شمال الصعيد وجنوب سيناء شديدة الحرارة على جنوب الصعيد.

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية إلى أن درجات الحرارة العظمى المتوقعة علي مناطق الجمهورية ، القاهرة الكبرى والوجه البحرى 32 درجة مئوية ، والسواحل الشمالية 29 درجة مئوية ، وجنوب سيناء 35 درجة مئوية، وشمال الصعيد 34 درجة مئوية، وجنوب الصعيد 39 درجة مئوية.

ويشهد اليوم الجمعة، طقس مائل للحرارة نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحرى و السواحل الشمالية ، حار على جنوب سيناء وشماى الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، لطيف فى أول الليل مائل للبرودة فى آخره على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، لطيف على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الجمعة: القاهرة العظمى 32 درجة والصغرى 23، والإسكندرية العظمى 29 والصغرى 20، ومطروح العظمى 28 درجة والصغرى 19، وسوهاج العظمى 36 درجة والصغرى 19، وقنا العظمى 38 درجة والصغرى 25، وأسوان العظمى 39 درجة والصغرى 25.