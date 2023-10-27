شكرا لقرائتكم خبر عن مطار العريش يستقبل طائرة مساعدات بلجيكية تمهيدا لنقلها إلى قطاع غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل مطار العريش طائرة مساعدات بلجيكية تمهيدا لنقلها إلى قطاع غزة، وفق ما نقلته قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل.

كما استقبل مطار العريش 1037 طنا من المساعدات من دول ومنظمات إغاثة دولية تم نقلها إلى غزة عبر 51 طائرة.

وتسلم الهلال الأحمر المصرى الشحنات وقام بتفريغها ونقلها لمخازنه بالعريش تمهيدا لنقلها عبر معبر رفح وتسليمها للهلال الأحمر الفلسطينى.

وقال الدكتور خالد زايد رئيس فرع الهلال الأحمر المصرى بشمال سيناء، إن إجمالى الطائرات التى هبطت بمطار العريش وصل إلى 51 طائرة، نقلت 1037.689 طنا من المساعدات الطبية والغذائية ومواد الإغاثة العاجلة، إضافة لعدد 3 سيارات إسعاف، و19 طبيبا، ومولدات كهرباء.

وأشار إلى أن شحنات المساعدات تسلمها الهلال الأحمر المصرى فور وصولها لمطار العريش، تم نقلها لمخازن الهلال الأحمر فى مدينة العريش، بينما تنقل الأدوية للمخزن الإقليمي التابع لوزارة الصحة بالعريش، ويتم تباعا نقل المساعدات بعد تجهيزها على شاحنات تتجه بها لمعبر رفح ومنها يتم تسليمها للهلال الأحمر الفلسطينى بالتتابع.

وأوضح أن الشحنات التى وصلت مطار العريش نقلت بالطائرات هى: 4 من منظمة الصحة العالمية، 3 من اليونسيف، 3 من برنامج الغذاء العالمى، 2 مشتركة من الغذاء العالمى واليونسيف، 1 من الهيئة الخيرية الأردنية، 2 من الهلال الأحمر العراقى، 1 الصليب الأحمر الدولى، 1 من الاردن، 9 من تركيا، 1 من الامارات، 1 من تونس، 4 من قطر، 1 من فنزويلا، 1 من البرازيل، 1 من روسيا، 1 من باكستان، 1 من الهند، 4 من الجزائر، 6 من الكويت، 1 البحرين، 2 المغرب، 2 من بريطانيا.