شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد نجم فريق كرة القدم لقصار القامة بغزة أحمد عوض.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت وسائل إعلام فلسطينية، إن نجم فريق كرة القدم لقصار القامة بغزة أحمد عوض سلمان، استشهد في غارة إسرائيلية على القطاع، الذى يعاني من حصار.

يذكر أنه لم يستسلم قصار القامة لواقعهم في غزة، ورفضوا أن تمنعهم إعاقتهم من ممارسة اللعبة الشعبية، فقد اجتمعوا معاً وقرروا تشكيل فريق كرة قدم خاص بهم أطلقوا عليه "منتخب فلسطين لقصار القامة" وبات معترف به من هيئة الشباب والرياضة (مؤسسة حكومية)، وجرى ذلك على أمل أن يفتح لهم ذات فرصة المشاركة في بطولات دولية، إذ أوضح السقا أن هذا التجمع غير حياته، وأصبح من خلاله يشعر بالاهتمام.

وقد أعلن في نهاية عام 2021، في قطاع غزة عن إطلاق المنتخب الوطني الفلسطيني لكرة القدم لذوي البتر بعد مباراة تدريبية خاضها لاعبوه العشرون وذلك تحت إشراف اللجنة الدولية لمنظمة الصليب الأحمر.