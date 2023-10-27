شكرا لقرائتكم خبر عن تصل حد السيول .. الأرصاد تكشف خرائط وأماكن الأمطار المتوقعة غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن أخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى أنه من المتوقع غدا السبت وجود توقعات بفرص ضعيفة لأمطار خفيفة على مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى ، وفرص أمطار خفيفة إلى متوسطة تكون رعدية أحيانا على خليج السويس.

ومن المتوقع وفق خرائط تنبؤات هيئة الأرصاد ، أن يشهد غدا السبت، أمطار متوسطة تكون رعدية أحيانا تصل لحد السيول على بعض المناطق من جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، وأمطار خفيفة إلى متوسطة تكون رعدية أحيانا على جنوب الصعيد.

ويشهد اليوم الجمعة، طقس مائل للحرارة نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحرى و السواحل الشمالية ، حار على جنوب سيناء وشماى الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، لطيف فى أول الليل مائل للبرودة فى آخره على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، لطيف على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الجمعة: القاهرة العظمى 32 درجة والصغرى 23، والإسكندرية العظمى 29 والصغرى 20، ومطروح العظمى 28 درجة والصغرى 19، وسوهاج العظمى 36 درجة والصغرى 19، وقنا العظمى 38 درجة والصغرى 25، وأسوان العظمى 39 درجة والصغرى 25.