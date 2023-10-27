شكرا لقرائتكم خبر عن استمرار طرح المنتجات بأسعار مخفضة بمعرض التضامن الاجتماعى الثالث بجامعة حلوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل وحدة التضامن الاجتماعي بجامعة حلوان المعرض الثالث للحرف اليدوية للأسر المنتجة ومنتجات الطلاب، وعقد المعرض تحت رعاية الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، والدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة.

ويبلغ عدد العارضين 70 عارض من الأسر المنتجة و 14 طالب وطالبة من الطلاب المنتجين بالجامعه ومشاركة عدد من الجمعيات الأهلية، بجانب عرض منتجات لاشخاص ذوي الإعاقة و ثلاثة عارضين من خريجي المؤسسات الإيوائية، من بين تلك المعروضات " مفروشات، ملابس حريمى، ملابس أطفال، منسوجات، مشغولات يدوية، شنط، اركت، واعمال خشبية، اكسسوارات، مستحضرات تجميل، كروشية، أدوات نظافة، مأكولات، عسل نحل طبيعي، مكسرات، توابل، حلويات ... وغيرها من المنتجات المتنوعة، وأن نسبة التخفيض تتراوح ما بين 30% وحتي 45%، وذلك لمساعدة الموظفين والعاملين والطلاب بالجامعة للاستفادة من المنتجات المعروضة، يستمر المعرض لمدة 10 أيام .

وكان أشاد الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، بدور الجامعة فى تعزيز التضامن ودعم المبادرات الاجتماعية، وأشار إلى أهمية تمكين الأسر المنتجة والشباب الطلاب فى بناء مستقبل أفضل لمصر، وحث على ضرورة دعم مبادرات الشباب والمبدعين.

ومن جانبه، أكد الدكتور صلاح هاشم، أن المعرض جاء فى إطار توجيهات وزيرة التضامن اﻻجتماعى بتخفيف اﻷعباء عن الطلاب فى الجامعات المصرية بتوفير معارض للأسر المنتجة داخل الجامعة، تستهدف توفير سلع مخفضة للطلاب والعاملين، واتاحة الفرصة لتسويق المنتجات للحرف اليدوية بأسعار رمزية تمشياً مع سياسة الدولة للحد من موجات الغلاء.

كما أوضح الدكتور حسام رفاعى نائب رئيس الجامعة، أن المعرض جاء في وقت يشهد فيه مجتمعنا مكافحة الغلاء، وهذا هو السبب وراء جهود وحدة التضامن الاجتماعى فى إقامة هذا المعرض لصالح الطلاب والعاملين في الجامعة. بهدف تقديم فرص شراء بأسعار مخفضة.