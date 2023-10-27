شكرا لقرائتكم خبر عن 4 حملات يومية على الطرق السريعة بالقاهرة الكبرى لمنع السحابة السوداء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كثفت وزارة البيئة العمل خلال شهرى سبتمبر وأكتوبر العمل للحد من نوبات تلوث الهواء الحادة والمعروفة إعلاميا بالسحابة السوداء، وكافة مصادر التلوث من عوادم السيارات وحرق المخلفات وقش الأرز، والمنشآت الصناعية، للتأكد من مطابقة قياسات الانبعاثات من المركبات للحدود المسموح بها فى قانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 والمعدل برقم 9 لسنة 2009.

وفى هذا السياق اكدت وزارة البيئة ان المركز الفني لعادم المركبات التابع لوزارة البيئة، نفذ خلال شهرى سبتمبر وأكتوبر عدة حملات لفحص عادم المركبات على الطرق، فى الكمائن الثابتة والمتحركة لرصد السيارات المخالفة، بمعدل 4حملات يومية داخل إقليم القاهرة الكبري وبالطرق السريعة والصحراوية.

وأسفرت الحملات عن فحص ما يقرب من 6714 مركبة بنزين وسولار، إجتاز الفحص منها (5132) ولم يجتاز الفحص (1592) مركبة ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وتخللت حملات الفحص حملات توعية وتوزيع ملصقات للتنبيه وتوعية أصحاب المركبات المخالفة بأخطار عوادم المركبات، وضرورة ضبط موتور السيارات حفاظا على البيئة وصحة المواطنين، كما تم الانتهاء من إجراءات التصالح مع ( 574 ) قائد مركبة والتأكد من مطابقتها لقانون البيئة، كما تم فحص 517أتوبيس ، تبين مخالفة 187 أتوبيسا تم إتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفيق أوضاعهم البيئية، وإعادة الفحص مرة أخرى لتتوافق مع الحدود المسموح بها بقانون البيئة.