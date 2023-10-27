كشف ملابسات استغاثة شخص بتغيب ابنته في البحيرة.. : "كانت بتتفسح"

محمد اسماعيل - القاهرة - كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، تفاصيل ما تم تداوله عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" بشأن استغاثة أحد الأشخاص بتغيب ابنته "طالبة- مقيمة بالبحيرة" عقب خروجها من المنزل وتوجهها للمدرسة.

وأوضحت أجهزة الأمن أنه بالفحص وبسؤال الشاكي قرر بعودة ابنته للمنزل في وقت لاحق دون تعرضها لأي مكروه.

وأفاد المواطن بأن الفتاة كانت متواجدة خلال فترة غيابها بمحافظة الإسكندرية بقصد التنزه، وبسؤال المتغيبة أفادت بتركها المنزل بمحض إرادتها لذات السبب ونفت تعرضها لأى مكروه، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.